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Sette Yer Alan Ürünler
0.19 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
47.616 TL
47.616 TL

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0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe
43.296 TL
43.296 TL

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0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
37.152 TL
37.152 TL

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0.66 Karat Pırlanta Baget Set (357)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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