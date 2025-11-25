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Sette Yer Alan Ürünler
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye
33.624 TL
33.624 TL

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1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe
29.808 TL
29.808 TL

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0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
28.128 TL
28.128 TL

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2.65 Karat Pırlanta Morganit Set (503)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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