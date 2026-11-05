0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe
Ürün Kodu : DE41826
42.158 TL
PEŞİN FİYATINA 14.053 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe T11328
14 Ayar, Rose Altın, 2.58 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik yuvarlak formun en rafine hali. Yüzünüze yumuşak ve abartısız bir aydınlık kazandırır.
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.053 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.158 TL