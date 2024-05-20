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Sette Yer Alan Ürünler
0.70 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Safir Kolye
35.280 TL
35.280 TL

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1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
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56.112 TL

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0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
37.584 TL
37.584 TL

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2.54 Karat Pırlanta Safir Set (406)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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