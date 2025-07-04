DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim
Sette Yer Alan Ürünler
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık
28.992 TL
28.992 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe
20.928 TL
20.928 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
20.640 TL
20.640 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver

0.29 Karat Pırlanta Damla Set (436)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
Bunları da İnceleyebilirsiniz
13.98 Karat Pırlanta Trend Set
13.98 Karat Pırlanta Trend Set
1.369.584 TL
Sepette %10 İndirim 1.232.626 TL
Sepete Ekle
410.875TL x 3 Taksit
Altın Trend Düğün Seti
Altın Trend Düğün Seti
122.808 TL
Sepette %10 İndirim 110.527 TL
Sepete Ekle
Altın Baget Set
Altın Baget Set
178.568 TL
Sepette %10 İndirim 160.711 TL
Sepete Ekle
53.570TL x 3 Taksit
8.69 Karat Pırlanta Safir Set
8.69 Karat Pırlanta Safir Set
168.864 TL
Sepette %10 İndirim 151.978 TL
Sepete Ekle
50.659TL x 3 Taksit
Altın Işık Yolu Set
Altın Işık Yolu Set
222.632 TL
Sepette %10 İndirim 200.369 TL
Sepete Ekle
66.790TL x 3 Taksit
Altın Su Yolu Set
Altın Su Yolu Set
58.322 TL
Sepette %10 İndirim 52.490 TL
Sepete Ekle
17.497TL x 3 Taksit
12.91 Karat Pırlanta Safir Set
12.91 Karat Pırlanta Safir Set
496.368 TL
Sepette %10 İndirim 446.731 TL
Sepete Ekle
148.910TL x 3 Taksit
2.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Set
2.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Set
266.808 TL
Sepette %10 İndirim 240.127 TL
Sepete Ekle
80.042TL x 3 Taksit
3.11 Karat Pırlanta Trend Set
3.11 Karat Pırlanta Trend Set
358.944 TL
Sepette %10 İndirim 323.050 TL
Sepete Ekle
107.683TL x 3 Taksit
1.38 Karat Pırlanta Trend Set
1.38 Karat Pırlanta Trend Set
220.368 TL
Sepette %10 İndirim 198.331 TL
Sepete Ekle
66.110TL x 3 Taksit
T-Soft Premium