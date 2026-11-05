0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik
Ürün Kodu : DB18142
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34.848 TL
PEŞİN FİYATINA 11.616 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik T11314
14 Ayar, Rose Altın, 2.31 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Daire formunun kusursuz ve dengeli zarafeti. Bileğinizde duru, akıcı ve rafine bir parıltı bırakır.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.848 TL