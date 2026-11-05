0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye
Ürün Kodu : DN69256
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38.506 TL
PEŞİN FİYATINA 12.835 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye T11362
14 Ayar, Rose Altın, 2.60 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik dairesel formun en hafif hali. Dekoltenizde duru ve zamansız bir ışık noktası yaratır.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.835 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.506 TL