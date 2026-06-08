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Sette Yer Alan Ürünler
0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye
65.520 TL
65.520 TL

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1.09 Karat Pırlanta İki Renkli Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.09 Karat Pırlanta İki Renkli Küpe
111.768 TL
111.768 TL

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0.60 Karat Pırlanta İki Renkli Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.60 Karat Pırlanta İki Renkli Yüzük
83.784 TL
83.784 TL

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2.21 Karat Pırlanta İki Renkli Set (550)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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