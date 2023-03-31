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Sette Yer Alan Ürünler
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
57.624 TL
57.624 TL

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4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe
90.888 TL
90.888 TL

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2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük
65.736 TL
65.736 TL

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8.56 Karat Pırlanta Safir Set (299)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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