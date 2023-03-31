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Sette Yer Alan Ürünler
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye
43.680 TL
43.680 TL

Tükendi

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2.20 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.20 Karat Pırlanta Safir Küpe
50.568 TL
50.568 TL

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1.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük
39.408 TL
39.408 TL

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4.01 Karat Pırlanta Safir Set (307)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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