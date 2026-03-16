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Sette Yer Alan Ürünler
1.76 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
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35.544 TL

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0.92 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
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40.896 TL

Tükendi

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47.304 TL
47.304 TL

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3.27 Karat Pırlanta Damla Zümrüt Set (529)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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