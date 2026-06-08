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Sette Yer Alan Ürünler
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye
111.000 TL
111.000 TL

Tükendi

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0.55 Karat Pırlanta Yılan Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.55 Karat Pırlanta Yılan Küpe
141.696 TL
141.696 TL

Tükendi

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0.17 Karat Pırlanta Yılan Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.17 Karat Pırlanta Yılan Trend Yüzük
82.152 TL
82.152 TL

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1.12 Karat Pırlanta Yılan Set (549)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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