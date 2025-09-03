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Sette Yer Alan Ürünler
0.25 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Kolye
48.336 TL
48.336 TL

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0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe
42.936 TL
42.936 TL

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0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük
42.336 TL
42.336 TL

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0.86 Karat Pırlanta Trend Set (479)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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