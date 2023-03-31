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Sette Yer Alan Ürünler
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
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62.256 TL

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41.136 TL
41.136 TL

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1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
35.376 TL
35.376 TL

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3.22 Karat Pırlanta Safir Set (303)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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