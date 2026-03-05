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Sette Yer Alan Ürünler
0.63 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
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72.216 TL
72.216 TL

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2.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Set (512)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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