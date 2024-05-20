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Sette Yer Alan Ürünler
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye
36.576 TL
36.576 TL

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1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
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0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
36.240 TL
36.240 TL

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2.93 Karat Pırlanta Yakut Set (414)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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