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Sette Yer Alan Ürünler
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1.50 Karat Pırlanta Yakut Set (572)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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