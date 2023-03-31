DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim
Sette Yer Alan Ürünler
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye
34.392 TL
34.392 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe
39.000 TL
39.000 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük
37.848 TL
37.848 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
{{ langRegex(p.dropdown.secenek, p.lang) }} {{ p.varsayilan ? langRegex(p.varsayilan, p.lang) : 'Seçiniz' }}
Seçimi iptal et {{ langRegex(imagebox.secenek, p.lang) }}
Resmi büyütmek için tıklayın
Ürün Adı & Fiyatı
Adet
Toplam Fiyat
{{ product.secenek }}
{{ vat(product.fiyat, product.vat) }} {{ product.currency }}
Ekle
{{ vat((product.fiyat * product.count), product.vat) }} {{ product.currency }}
{{ langRegex(p.baslik, p.lang) }} ({{ langRegex(p.fiyatAciklama, p.lang) }})
Resmi büyütmek için tıklayın

3.18 Karat Pırlanta Turmalin Set (511)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
Bunları da İnceleyebilirsiniz
3.05 Karat Pırlanta Sarmal Set
3.05 Karat Pırlanta Sarmal Set
395.904 TL
Sepette %10 İndirim 356.314 TL
Sepete Ekle
118.771TL x 3 Taksit
Altın Markiz Yaprak Set
Altın Markiz Yaprak Set
53.322 TL
Sepette %10 İndirim 47.990 TL
Sepete Ekle
15.997TL x 3 Taksit
0.85 Karat Pırlanta Baget Kalp Set
0.85 Karat Pırlanta Baget Kalp Set
143.760 TL
Sepette %10 İndirim 129.384 TL
Sepete Ekle
43.128TL x 3 Taksit
12.91 Karat Pırlanta Safir Set
12.91 Karat Pırlanta Safir Set
496.368 TL
Sepette %10 İndirim 446.731 TL
Sepete Ekle
148.910TL x 3 Taksit
2.54 Karat Pırlanta Safir Set
2.54 Karat Pırlanta Safir Set
128.976 TL
Sepette %10 İndirim 116.078 TL
Sepete Ekle
38.693TL x 3 Taksit
Altın Çapraz Baget Set
Altın Çapraz Baget Set
150.484 TL
Sepette %10 İndirim 135.436 TL
Sepete Ekle
45.145TL x 3 Taksit
2.63 Karat Pırlanta Trend Set
2.63 Karat Pırlanta Trend Set
298.944 TL
Sepette %10 İndirim 269.050 TL
Sepete Ekle
89.683TL x 3 Taksit
9.65 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Set
9.65 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Set
680.712 TL
Sepette %10 İndirim 612.641 TL
Sepete Ekle
204.214TL x 3 Taksit
3.22 Karat Pırlanta Baget Set
3.22 Karat Pırlanta Baget Set
369.096 TL
Sepette %10 İndirim 332.186 TL
Sepete Ekle
110.729TL x 3 Taksit
0.96 Karat Pırlanta Baget Çiçek Set
0.96 Karat Pırlanta Baget Çiçek Set
144.888 TL
Sepette %10 İndirim 130.399 TL
Sepete Ekle
43.466TL x 3 Taksit
T-Soft Premium