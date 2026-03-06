DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim
Sette Yer Alan Ürünler
0.61 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Kolye
29.448 TL
29.448 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
1.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Taşlı Küpe
32.544 TL
32.544 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Yüzük
37.944 TL
37.944 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
{{ langRegex(p.dropdown.secenek, p.lang) }} {{ p.varsayilan ? langRegex(p.varsayilan, p.lang) : 'Seçiniz' }}
Seçimi iptal et {{ langRegex(imagebox.secenek, p.lang) }}
Resmi büyütmek için tıklayın
Ürün Adı & Fiyatı
Adet
Toplam Fiyat
{{ product.secenek }}
{{ vat(product.fiyat, product.vat) }} {{ product.currency }}
Ekle
{{ vat((product.fiyat * product.count), product.vat) }} {{ product.currency }}
{{ langRegex(p.baslik, p.lang) }} ({{ langRegex(p.fiyatAciklama, p.lang) }})
Resmi büyütmek için tıklayın

2.56 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Set (524)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
Bunları da İnceleyebilirsiniz
0.87 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Set
0.87 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Set
107.160 TL
Sepette %10 İndirim 96.444 TL
Sepete Ekle
32.148TL x 3 Taksit
8.56 Karat Pırlanta Safir Set
8.56 Karat Pırlanta Safir Set
214.248 TL
Sepette %10 İndirim 192.823 TL
Sepete Ekle
64.274TL x 3 Taksit
Altın Baget Set
Altın Baget Set
31.280 TL
Sepette %10 İndirim 28.152 TL
Sepete Ekle
9.384TL x 3 Taksit
0.61 Karat Pırlanta Baget Set
0.61 Karat Pırlanta Baget Set
99.936 TL
Sepette %10 İndirim 89.942 TL
Sepete Ekle
29.981TL x 3 Taksit
Altın Baget Trend Set
Altın Baget Trend Set
176.392 TL
Sepette %10 İndirim 158.753 TL
Sepete Ekle
52.918TL x 3 Taksit
2.42 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Set
2.42 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Set
86.640 TL
Sepette %10 İndirim 77.976 TL
Sepete Ekle
25.992TL x 3 Taksit
Altın Tektaş Set
Altın Tektaş Set
44.472 TL
Sepette %10 İndirim 40.025 TL
Sepete Ekle
13.342TL x 3 Taksit
5.09 Karat Pırlanta Trend Set
5.09 Karat Pırlanta Trend Set
636.648 TL
Sepette %10 İndirim 572.983 TL
Sepete Ekle
190.994TL x 3 Taksit
1.07 Karat Pırlanta Trend Set
1.07 Karat Pırlanta Trend Set
173.064 TL
Sepette %10 İndirim 155.758 TL
Sepete Ekle
51.919TL x 3 Taksit
2.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Set
2.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Set
266.808 TL
Sepette %10 İndirim 240.127 TL
Sepete Ekle
80.042TL x 3 Taksit
T-Soft Premium