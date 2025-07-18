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Sette Yer Alan Ürünler
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye
28.728 TL
28.728 TL

Tükendi

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0.47 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Küpe
44.232 TL
44.232 TL

Tükendi

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0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
48.720 TL
48.720 TL

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1.27 Karat Pırlanta Baget Set (468)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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