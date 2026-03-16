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Sette Yer Alan Ürünler
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
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30.720 TL

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2.42 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Set (527)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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