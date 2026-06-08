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Sette Yer Alan Ürünler
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye
16.344 TL
16.344 TL

Tükendi

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0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Kalpli Küpe
20.040 TL
20.040 TL

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0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik
16.584 TL
16.584 TL

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0.34 Karat Pırlanta Kalpli Set (551)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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