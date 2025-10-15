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Sette Yer Alan Ürünler
0.35 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
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0.69 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
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0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
34.272 TL
34.272 TL

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1.39 Karat Pırlanta Trend Set (486)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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