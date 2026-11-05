0.12 Karat Pırlanta Kare Yüzük
Ürün Kodu : DR197199
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37.608 TL
PEŞİN FİYATINA 12.536 TL x 3 Taksit
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0.12 Karat Pırlanta Kare Yüzük T11394
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik formun minimalist estetiği. Parmağınızda net hatlı ve modern bir imza.
0.12 Karat Pırlanta Kare Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.536 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.608 TL