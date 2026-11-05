0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Yüzük
Ürün Kodu : DR197193
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43.008 TL
PEŞİN FİYATINA 14.336 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Yüzük T11391
14 Ayar, Rose Altın, 2.92 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik dairesel formun en küçük ve naif hali. Parmağınızda duru bir ışıltı noktası.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.336 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.008 TL