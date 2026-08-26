Altın Yengeç Kolye
Ürün Kodu : N182451
15.504 TL
PEŞİN FİYATINA 5.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yengeç Kolye T10997
14 Ayar, Altın, 1.42 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sembolik değerlerin güçlü ve karakteristik yapısı, detaylı figür işçiliğiyle boyunda iddialı bir duruş sergiliyor. Stiline hikayesi olan özgün bir parça eklemek isteyenler için çekici bir dokunuş.
Altın Yengeç Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.504 TL
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