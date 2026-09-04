Altın İncili Denizkızı Rüyası Kolye
Ürün Kodu : N182660
23.776 TL
PEŞİN FİYATINA 7.925 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İncili Denizkızı Rüyası Kolye T11073
14 Ayar, Altın, 2.18 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizkızlarının efsanevi zarafetinden ilham alan tasarım, incinin masum ışıltısıyla masalsı bir aura yaratıyor. Akıcı kavislerin ve narin işçiliğin sunduğu bu estetik, stilinize romantik ve lüks bir dokunuş ekliyor.
Altın İncili Denizkızı Rüyası Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.925 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.776 TL
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