Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik T11409 14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 2,57 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

El üstüne narin bir tül gibi yayılan zincir yapısı ve minik renkli detayları. Adımlarınıza ve el hareketlerinize neşeli bir dinamizm katarak, gündüzden geceye çabasız ve feminen bir ışıltı sunar.