Altın Halka Göz Küpe T2105 Altın, 14 Ayar, 3.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın göz küpe, özel tasarımın inceliklerini yansıtan bir aksesuardır. Her detayı özenle işlenmiş olan bu küpe, zarafeti ve şıklığı bir arada sunar. Altın rengiyle göz alıcı bir görünüm sağlayan bu özel tasarım, her tarza ve kıyafete uyum sağlayarak stilinizi tamamlar. Kaliteli malzeme ve işçilikle üretilen altın göz küpe, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun bir seçenektir. Sizin için özel olarak tasarlanan bu küpe, size benzersiz bir tarz ve zarafet katacaktır.