Altın Gitar Kolye T10993 14 Ayar, Altın, 1.30 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Müziğin ve sanatın coşkulu ruhu, detaylı işçiliğin estetiğiyle özgün bir nota gibi dekolteye işleniyor. Stiline ritim ve karakter katmak isteyenler için tasarlanan bu parça, fark yaratan dinamik bir dokunuş vadediyor.