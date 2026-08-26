Altın Gitar Kolye
Ürün Kodu : N182342
14.144 TL
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Gitar Kolye T10993
14 Ayar, Altın, 1.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Müziğin ve sanatın coşkulu ruhu, detaylı işçiliğin estetiğiyle özgün bir nota gibi dekolteye işleniyor. Stiline ritim ve karakter katmak isteyenler için tasarlanan bu parça, fark yaratan dinamik bir dokunuş vadediyor.
Altın Gitar Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.144 TL
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