Altın Dilek Perisi Kolye
Ürün Kodu : N182340
21.556 TL
PEŞİN FİYATINA 7.185 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Dilek Perisi Kolye T10991
14 Ayar, Altın, 1.98 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hayal gücünün ve masalların narin sembolü, ince hatların zarafetiyle dekoltenize taşınıyor. Naif ve romantik duruşuyla stiline anlam katan tasarım, adeta bir uğur gibi taşınacak masalsı bir dokunuş sunuyor.
Altın Dilek Perisi Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.185 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.556 TL
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