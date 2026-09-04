Altın Melek Figürlü Trend Bileklik
Ürün Kodu : B366102
44.064 TL
PEŞİN FİYATINA 14.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Melek Figürlü Trend Bileklik T11051
14 Ayar, Altın, 4.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Masumiyetin ve koruyucu ruhun sembolü, bileğinizde son derece narin ve zarif bir duruş sergiliyor. İnce işçilikli figürün kattığı masalsı aura günlük tarzı yumuşatırken, şıklığınıza anlamlı ve huzurlu bir dokunuş ekliyor.
Altın Melek Figürlü Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 14.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.064 TL
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