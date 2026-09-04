Altın Deniz Yıldızı Kolye
Ürün Kodu : N182603
13.396 TL
PEŞİN FİYATINA 4.465 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Yıldızı Kolye T11057
14 Ayar, Altın, 1.23 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Okyanusun en sevimli sembolü, narin hatların estetiğiyle boynunuzda parıldıyor. Doğanın özgür ruhunu ve yaz sıcağını tarzınıza taşıyan bu neşeli detay, günlük kombinlerinize canlı ve taze bir dokunuş katıyor.
Altın Deniz Yıldızı Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.465 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.396 TL
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