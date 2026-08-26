Altın Barış Güvercini Kolye
Ürün Kodu : N182341
13.668 TL
PEŞİN FİYATINA 4.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Barış Güvercini Kolye T10992
14 Ayar, Altın, 1.26 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgürlüğün ve huzurun simgesi, narin kanat detaylarının estetiğiyle boyunda anlamlı bir duruş kazanıyor. Yalın çizgilere yüklenen derin anlam, gün boyu zarafetinize eşlik edecek umut dolu bir dokunuş oluşturuyor.
Altın Barış Güvercini Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.668 TL
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