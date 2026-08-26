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Altın Barış Güvercini Kolye

Ürün Kodu : N182341
13.668 TL
PEŞİN FİYATINA 4.556 TL x 3 Taksit
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Tahmini Kargoya Veriliş :Bugün (14:00'dan sonra verilen siparişler sonraki iş günü kargolanacaktır)
Ürün Açıklaması

Altın Barış Güvercini Kolye T10992

14 Ayar, Altın, 1.26 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgürlüğün ve huzurun simgesi, narin kanat detaylarının estetiğiyle boyunda anlamlı bir duruş kazanıyor. Yalın çizgilere yüklenen derin anlam, gün boyu zarafetinize eşlik edecek umut dolu bir dokunuş oluşturuyor.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Barış Güvercini Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.668 TL
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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ÖLÇÜ
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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