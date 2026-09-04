Altın Anka Kuşu Kolye
Ürün Kodu : N182612
33.048 TL
PEŞİN FİYATINA 11.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Anka Kuşu Kolye T11062
14 Ayar, Altın, 3.04 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeniden doğuşun ve efsanevi gücün sembolü, narin kanat detaylarının estetiğiyle boynunuza taşınıyor. Anlamlı figürün sunduğu güçlü aura, tasarıma karizmatik ve ilham verici bir boyut katıyor. Stiline hikayesi olan özel bir dokunuş.
Altın Anka Kuşu Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.048 TL
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