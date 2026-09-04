Altın Cennet Kuşu Kolye
Ürün Kodu : N182618
27.265 TL
PEŞİN FİYATINA 9.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Cennet Kuşu Kolye T11066
14 Ayar, Altın, 2.51 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Efsanevi güzelliğin ve özgürlüğün sembolü, narin kanat detaylarının estetiğiyle boyunda hayat buluyor. Süzülen formuyla büyüleyici bir zarafet sergileyen tasarım, stilinize masalsı ve elit bir ruh katıyor. Özgür tarzlara estetik bir dokunuş.
Altın Cennet Kuşu Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.265 TL
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