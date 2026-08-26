Altın Baget Zincir Kolye
Ürün Kodu : N181484
26.316 TL
PEŞİN FİYATINA 8.772 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Zincir Kolye T10986
14 Ayar, Altın, 2.43 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Baget kesimin keskin ve net çizgileri, akıcı zincir yapısıyla güçlü bir kontrast oluşturuyor. Geometrik ışıltının kazandırdığı modern hava dekolte bölgesinde sofistike bir duruş sergiliyor. Şıklığına net bir yön vermek isteyenler için özel bir dokunuş.
Altın Baget Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.772 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.316 TL
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