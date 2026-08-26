Altın Aura Kolye
Ürün Kodu : N182333
22.236 TL
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Aura Kolye T10988
14 Ayar, Altın, 2.04 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Odağı üzerine toplayan gizemli ve enerjik formlar, dekolte bölgesinde büyüleyici bir ışıltı çemberi yaratıyor. Kendine has aurasıyla etrafına şıklık yayan tasarım, tarzınıza derin ve sofistike bir dokunuş ekliyor.
Altın Aura Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.412 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.236 TL
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