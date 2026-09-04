5.85 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR195946
671.114 TL
PEŞİN FİYATINA 223.705 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.85 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11047
14 Ayar, Beyaz Altın, 11.87 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 5,85 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz Oval Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı hacmi ve yenilikçi çizgileriyle öne çıkan bu tasarım, lüksü modern bir dille yeniden tanımlıyor. Işıltılı detayların dinamik geçişleri elinizde nefes kesici bir aura yaratırken, seçkin zevklerinizi ön plana çıkarıyor. İddialı stiller için mükemmel bir dokunuş.
5.85 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 223.705 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
671.114 TL
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