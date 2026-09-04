1.12 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE41622
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109.798 TL
PEŞİN FİYATINA 36.599 TL x 3 Taksit
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1.12 Karat Pırlanta Trend Küpe T11042
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.87 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yenilikçi hatların ve canlı parıltıların uyumu, yüze genç, enerjik ve aydınlık bir ifade katıyor. Işığı harika bir açıyla yansıtan çağdaş formu, günün her anında stilinizi ön plana çıkaracak narin bir şıklık vadediyor. Modern zevklere özel bir dokunuş.
1.12 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 36.599 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
109.798 TL
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