1.12 Karat Pırlanta Trend Küpe T11042 14 Ayar, Beyaz Altın, 3.87 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1,12 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yenilikçi hatların ve canlı parıltıların uyumu, yüze genç, enerjik ve aydınlık bir ifade katıyor. Işığı harika bir açıyla yansıtan çağdaş formu, günün her anında stilinizi ön plana çıkaracak narin bir şıklık vadediyor. Modern zevklere özel bir dokunuş.