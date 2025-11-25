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Sette Yer Alan Ürünler
0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye
29.832 TL
29.832 TL

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1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe
47.064 TL
47.064 TL

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0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
31.752 TL
31.752 TL

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2.45 Karat Pırlanta Ametist Set (502)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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