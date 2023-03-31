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Sette Yer Alan Ürünler
3.48 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
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49.848 TL
49.848 TL

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5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe
45.504 TL
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2.27 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük
44.760 TL
44.760 TL

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11.56 Karat Pırlanta Safir Set (298)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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