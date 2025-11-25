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Sette Yer Alan Ürünler
1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye
28.152 TL
28.152 TL

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2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe
25.272 TL
25.272 TL

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1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
24.576 TL
24.576 TL

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5.15 Karat Pırlanta Fancy Set (504)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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