1.15 Karat Pırlanta Morganit Küpe T10931 14 Ayar, Rose Altın, 1.92 gr Taş: Morganit

Ağırlık: 0.98 Karat

Kesim: Emerald Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.17 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Morganitin romantik rengi ve ovalleşen narin yapısı, çevreleyen parlak detaylarla kusursuz bir denge yakalıyor. Yüzünüze aydınlık ve zengin bir ifade katan bu özel ton, zarif zevklerin simgesi haline geliyor. Şıklığına sıcak bir ruh katmak isteyenler için özel bir dokunuş.