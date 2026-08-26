1.15 Karat Pırlanta Morganit Küpe
Ürün Kodu : DE41097
Seçiniz
39.432 TL
PEŞİN FİYATINA 13.144 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.15 Karat Pırlanta Morganit Küpe T10931
14 Ayar, Rose Altın, 1.92 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 0.98 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morganitin romantik rengi ve ovalleşen narin yapısı, çevreleyen parlak detaylarla kusursuz bir denge yakalıyor. Yüzünüze aydınlık ve zengin bir ifade katan bu özel ton, zarif zevklerin simgesi haline geliyor. Şıklığına sıcak bir ruh katmak isteyenler için özel bir dokunuş.
1.15 Karat Pırlanta Morganit Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.144 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.432 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR193788
0.60 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
30.888 TL
Ürün Kodu : DN67996
0.60 Karat Pırlanta Morganit Kolye
35.400 TL
Ürün Kodu : DR154760
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
47.544 TL
47.544 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL