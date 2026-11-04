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1.41 Karat Pırlanta Trend Küpe

Ürün Kodu : DE41706
110.462 TL
PEŞİN FİYATINA 36.821 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

1.41 Karat Pırlanta Trend Küpe T11269

14 Ayar, Beyaz Altın, 3.25 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,94 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,47 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Büyüleyici bir ışıltı ve güçlü bir tasarım dili. Özel anlarınızda yüz hatlarınıza iddialı bir aydınlık katar.
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İade Koşulları

1.41 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular

1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ve kesimler ön plana çıkmaktadır?
1- Geniş halka formu üzerine yerleştirilmiş baget kesim ve yuvarlak kesim pırlantaların büyüleyici uyumuyla öne çıkan bu model, modern mücevher mimarisini üst düzey bir ışıltı ile buluşturur. Çift sıra çerçeve efekti kulakta iddialı bir duruş sergiler.
2- Küpelerde toplam kaç karat pırlanta kullanılmaktadır?
2- Küpelerde yer alan baget ve yuvarlak pırlanta taşların toplam ağırlığı D1: 0,94 ct ve D2: 0,47 ct olmak üzere toplam 1,41 karattır. Yüksek karat değeri sayesinde göz alıcı bir parlaklığa sahiptir.
3- Küpelerin altın gramajı ve ayar değeri nedir?
3- Ürün 14 ayar (14K) beyaz altından üretilmiş olup yaklaşık 3,25 gram ağırlığındadır. İdeal gramajı, 1,41 karatlık zengin taş yüküne karşın kulakta hafif ve konforlu bir kullanım sunar.
4- Küpelerin kilit sistemi nasıldır?
4- Görselde görüldüğü üzere ürün, arkadan klipsli/çivili (vida/stoper geçmeli) mekanizmaya sahiptir. Halka formun kulakta tam ve dik durmasını sağlayarak güvenli bir kullanım sunar.
5- Hassas ve alerjik ciltler için bu pırlanta küpe uygun mudur?
5- Evet, 14 ayar beyaz altından üretilen anti-alerjenik yapısı sayesinde nikel içermez; kaşıntı veya kızarıklık yapmadan güvenle kullanılabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.41 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 36.821 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
110.462 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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