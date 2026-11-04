1.41 Karat Pırlanta Trend Küpe T11269

1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ve kesimler ön plana çıkmaktadır? 1- Geniş halka formu üzerine yerleştirilmiş baget kesim ve yuvarlak kesim pırlantaların büyüleyici uyumuyla öne çıkan bu model, modern mücevher mimarisini üst düzey bir ışıltı ile buluşturur. Çift sıra çerçeve efekti kulakta iddialı bir duruş sergiler.

2- Küpelerde toplam kaç karat pırlanta kullanılmaktadır? 2- Küpelerde yer alan baget ve yuvarlak pırlanta taşların toplam ağırlığı D1: 0,94 ct ve D2: 0,47 ct olmak üzere toplam 1,41 karattır. Yüksek karat değeri sayesinde göz alıcı bir parlaklığa sahiptir.

3- Küpelerin altın gramajı ve ayar değeri nedir? 3- Ürün 14 ayar (14K) beyaz altından üretilmiş olup yaklaşık 3,25 gram ağırlığındadır. İdeal gramajı, 1,41 karatlık zengin taş yüküne karşın kulakta hafif ve konforlu bir kullanım sunar.

4- Küpelerin kilit sistemi nasıldır? 4- Görselde görüldüğü üzere ürün, arkadan klipsli/çivili (vida/stoper geçmeli) mekanizmaya sahiptir. Halka formun kulakta tam ve dik durmasını sağlayarak güvenli bir kullanım sunar.