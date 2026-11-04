0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR196285
60.082 TL
PEŞİN FİYATINA 20.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük T11307
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.38 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Keskin baget kesimlerin yan yana dizilimiyle oluşan kesintisiz ışık. Parmağınızda modern bir lüks.
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- F renk pırlanta kalitesi ve VS-SI berraklık sınıfı yüzüğün ışıltısına nasıl yansır?
1- F renk sınıfı renksiz/ekstra beyaz kategorisinde yer aldığı için taşlarda sarımsı bir tona kayma yaşanmaz. VS-SI berraklık derecesi ise baget kesimin pürüzsüz ayna etkisini destekleyerek maksimum düzeyde şeffaf ve berrak bir parıltı sunar.
2- Baget yarımtur şeridi günlük kullanım esnasında parmağı veya yan parmakları rahatsız eder mi?
2- Yüzüğün iç halkası konforlu kullanım için ergonomik kavisle işlenmiş, dış pırlanta kanallarının kenarları ise pürüzsüzce yuvarlatılmıştır. Yan parmaklara temas esnasında sürtünme veya rahatsızlık yaratmaz.
3- Hassas ve kolay kızaran cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında bu yüzüğü takabilir mi?
3- 14 ayar altın anti-alerjenik bir madendir. Tenle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için el yıkarken veya gün boyu kullanımda kaşıntı ve tahriş riski taşımaz.
4- Yüzüğün iç kısmında resmi altın ayarı ve üretim mührü yer alıyor mu
4- Evet, yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve orijinalliği temsil eden üretici mührü hassas lazer işleme ile yer almaktadır.
5- 14 ayar beyaz altın yüzük zaman içerisinde sararma veya matlaşma yapar mı?
5- 14 ayar altın paslanmaz. Ancak günlük el kullanımı, su ve temas kaynaklı seneler içinde oluşabilecek hafif rodaj aşınmaları pratik bir cila/rodaj bakımıyla ilk günkü yeniliğine döndürülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.082 TL