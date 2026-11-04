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0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük

Ürün Kodu : DR196285
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60.082 TL
PEŞİN FİYATINA 20.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük T11307

14 Ayar, Beyaz Altın, 2.50 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.38 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Keskin baget kesimlerin yan yana dizilimiyle oluşan kesintisiz ışık. Parmağınızda modern bir lüks.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük Sıkça Sorulan Sorular

1- F renk pırlanta kalitesi ve VS-SI berraklık sınıfı yüzüğün ışıltısına nasıl yansır?
1- F renk sınıfı renksiz/ekstra beyaz kategorisinde yer aldığı için taşlarda sarımsı bir tona kayma yaşanmaz. VS-SI berraklık derecesi ise baget kesimin pürüzsüz ayna etkisini destekleyerek maksimum düzeyde şeffaf ve berrak bir parıltı sunar.
2- Baget yarımtur şeridi günlük kullanım esnasında parmağı veya yan parmakları rahatsız eder mi?
2- Yüzüğün iç halkası konforlu kullanım için ergonomik kavisle işlenmiş, dış pırlanta kanallarının kenarları ise pürüzsüzce yuvarlatılmıştır. Yan parmaklara temas esnasında sürtünme veya rahatsızlık yaratmaz.
3- Hassas ve kolay kızaran cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında bu yüzüğü takabilir mi?
3- 14 ayar altın anti-alerjenik bir madendir. Tenle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için el yıkarken veya gün boyu kullanımda kaşıntı ve tahriş riski taşımaz.
4- Yüzüğün iç kısmında resmi altın ayarı ve üretim mührü yer alıyor mu
4- Evet, yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve orijinalliği temsil eden üretici mührü hassas lazer işleme ile yer almaktadır.
5- 14 ayar beyaz altın yüzük zaman içerisinde sararma veya matlaşma yapar mı?
5- 14 ayar altın paslanmaz. Ancak günlük el kullanımı, su ve temas kaynaklı seneler içinde oluşabilecek hafif rodaj aşınmaları pratik bir cila/rodaj bakımıyla ilk günkü yeniliğine döndürülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.082 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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