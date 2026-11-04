0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye
Ürün Kodu : DN68997
61.603 TL
PEŞİN FİYATINA 20.534 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye T11281
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.41 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik baget kesimin net ve güçlü ışığı. Modern stili benimseyenler için sofistike bir imza.
0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Yatay kavisli pırlanta kolye hangi takılarla kombinlenebilir?
1- Baget kesim pırlanta küpelerle, düz beyaz altın zincirlerle, tenis bilekliklerle ve baget yüzük modelleriyle mükemmel bir uyum yakalar.
2- Kargo sürecinde kaybolma veya zarar görme riski var mıdır?
2- Tüm gönderilerimiz yüksek güvenlikli ve tam sigortalı kargo kapsamındadır. Ürün size ulaşana kadar firma güvencesi altındadır.
3- F renk pırlanta kalitesi ne anlama gelir?
3- Pırlanta renk skalasında F renk, renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer alır. Taşın üzerinde sarımsı tonlar barındırmadan maksimum beyazlıkta parlamasını sağlar.
4- 14 ayar beyaz altının zamanla kararma veya renk atma ihtimali var mıdır?
4- Altın madeninin kendisi kararma yapmaz. Yıllar içerisinde oluşabilecek matlaşmalar için kolayca rodaj (beyaz altın cilası) bakımı yaptırılarak ilk günkü görünümüne dönüştürülebilir.
5- Kolyenin kilit mekanizması güvenli midir?
5- Ürün, günlük kullanımda oldukça pratik ve güvenli olan halka klips kilit sistemiyle tasarlanmıştır. Kolyenin boyundan düşmesini veya kaybolmasını engeller.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.534 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.603 TL