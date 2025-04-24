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Sette Yer Alan Ürünler
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
30.960 TL
30.960 TL

Tükendi

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0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
50.760 TL
50.760 TL

Tükendi

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0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük
56.760 TL
56.760 TL

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1.25 Karat Pırlanta Baget Set (487)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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