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Sette Yer Alan Ürünler
0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.97 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
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47.016 TL

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0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe
56.040 TL
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0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük
39.696 TL
39.696 TL

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2.51 Karat Pırlanta Damla Safir Set (513)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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