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1.07 Karat Pırlanta Trend Kolye

Ürün Kodu : DN69090
133.507 TL
PEŞİN FİYATINA 44.502 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

1.07 Karat Pırlanta Trend Kolye T11296

14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 6.56 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.42 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.65 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yüksek karat ağırlığı ve zarif tasarımıyla büyüleyen, özel anların vazgeçilmez odağı.
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İade Koşulları

1.07 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- F-G pırlanta renk sınıfı bu kadar yoğun pırlantalı bir modelde nasıl bir avantaj sağlar?
1- F-G renk derecesi ekstra beyaz kategorisinde olduğundan, geniş bir alana yayılan taşların hiçbirinde sarımsı bir kırılma yaşanmaz; kolye soğuk ve net bir pırlanta parlaklığı sergiler.
2- SI berraklık seviyesi taşların şeffaflığını ve parlaklığını nasıl etkiler?
2- SI berraklık derecesindeki mikro izler taşların doğallık kanıtı olup sadece 10 kat büyütmeli lup altında uzmanlarca görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında taşların tamamı pürüzsüz, berrak ve canlı bir görünüm sunar.
3- Hassas cilt yapısına sahip kişiler bu kolyeyi güvenle takabilir mi
3- Ürün 14 ayar altından üretilmiş olup anti-alerjenik niteliktedir. Tenle temas eden tüm metal yüzeyleri hassasça işlendiği için alerji veya kızarıklık riski taşımaz.
4- Kolyenin ilk günkü ışıltısını muhafaza etmesi için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez yardımıyla barların arası nazikçe temizlenebilir. Parfüm, dezenfektan ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Kolyenin zincir boyu standart mıdır, uyarlayabilir miyiz?
4- Kolyelerimiz köprücük kemiğinin hemen altına oturacak şekilde 42-45 cm standart uzunluktadır. Talebinize göre zircir boyu uzatılabilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.07 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 44.502 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
133.507 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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