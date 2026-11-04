1.07 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69090
133.507 TL
PEŞİN FİYATINA 44.502 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.07 Karat Pırlanta Trend Kolye T11296
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 6.56 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.42 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.65 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yüksek karat ağırlığı ve zarif tasarımıyla büyüleyen, özel anların vazgeçilmez odağı.
1.07 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- F-G pırlanta renk sınıfı bu kadar yoğun pırlantalı bir modelde nasıl bir avantaj sağlar?
1- F-G renk derecesi ekstra beyaz kategorisinde olduğundan, geniş bir alana yayılan taşların hiçbirinde sarımsı bir kırılma yaşanmaz; kolye soğuk ve net bir pırlanta parlaklığı sergiler.
2- SI berraklık seviyesi taşların şeffaflığını ve parlaklığını nasıl etkiler?
2- SI berraklık derecesindeki mikro izler taşların doğallık kanıtı olup sadece 10 kat büyütmeli lup altında uzmanlarca görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında taşların tamamı pürüzsüz, berrak ve canlı bir görünüm sunar.
3- Hassas cilt yapısına sahip kişiler bu kolyeyi güvenle takabilir mi
3- Ürün 14 ayar altından üretilmiş olup anti-alerjenik niteliktedir. Tenle temas eden tüm metal yüzeyleri hassasça işlendiği için alerji veya kızarıklık riski taşımaz.
4- Kolyenin ilk günkü ışıltısını muhafaza etmesi için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez yardımıyla barların arası nazikçe temizlenebilir. Parfüm, dezenfektan ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Kolyenin zincir boyu standart mıdır, uyarlayabilir miyiz?
4- Kolyelerimiz köprücük kemiğinin hemen altına oturacak şekilde 42-45 cm standart uzunluktadır. Talebinize göre zircir boyu uzatılabilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.07 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 44.502 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
133.507 TL